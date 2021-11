Almeno, una buona notizia, in attesa di capire come andrà. Infatti, diversamente dalle altre soste di campionato, stavoltadovrebbe avere tutti i nazionali a disposizione a partire da giovedì 18 novembre. Dunque, una buona possibilità di svolgere due allenamenti interi, oltre a una rifinitura con la squadra riunita. Come riporta Tuttosport, in questo turno di qualificazione le Nazionali hanno infatti soltanto due impegni, "così anche i sudamericani giocheranno l’ultima partita il martedì e avranno la possibilità di rientrare in tempo per preparare la sfida contro la Lazio".