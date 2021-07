Pauloè stato il grande assente delle prime due uscite di precampionato della, contro Cesena e Monza. Per lui un affaticamento muscolare e tanta precauzione, visti anche i problemi fisici di cui ha patito nella passata stagione. il numero dieci della Juve, però, rientrerà presto in gruppo. Come annunciato da, ai microfoni di Italia Uno, Dybala tornerà ad allenarsi in gruppo da lunedì e a Barcellona, per il trofeo Gamper dell'8 agosto, sarà a disposizione del tecnico.