Quando torna Higuain? Secondo Il Corriere dello Sport, l'argentino è atteso a Torino entro domenica. Il Pipita ha avuto dei giorni extra di permesso da parte del club per stare vicino alla madre malata. L'ex Napoli è comunque atteso in città per seguire i 14 giorni di quarantena prima di tornare ad allenarsi in gruppo. Gli allenamenti di squadra potrebbero prendere il via già a partire da lunedì prossimo, 18 maggio, data per la quale solo Cristiano Ronaldo avrebbe finito in tempo l'isolamento una volta tornato dall'estero.