Merhi Demiral è pronto a tornare in campo ed essere come un nuovo acquisto per Maurizio Sarri. Secondo Il Corriere dello Sport, il turco tornerà a disposizione del tecnico bianconero da metà luglio, quindi per il rush finale del campionato. Importante: Demiral potrà giocare solo in campionato perché in Champions League è rimasto fuori lista a gennaio dopo il grave infortunio al ginocchio. A meno che l'Uefa non cambi le norme per le liste Merih potrà giocare solo in campionato nell'ultima parte di stagione. Ma non sarebbe poco.