Difesa in emergenza in casa Juventus in vista della super sfida di Champions League contro il Barcellona, in programma domani sera. La sensazione è che Leonardo Bonucci, uscito malconcio contro il Verona, stringerà i denti e scenderà in campo contro l’altro Leo, Messi, al fianco di Demiral e Danilo. Altrimenti, spazio ad altre soluzioni, come l’arretramento di McKennie. Sicuramente esclusi dalla sfida sia Chiellini che De Ligt. Come scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il gigante olandese sta scaldando i motori e potrebbe trovare la prima convocazione stagionale domenica contro lo Spezia. Sarà decisivo l’ok dei medici.