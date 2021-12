Manca ancora un po' e poi anche Danilo tornerà a disposizione della Juve. Il recupero del brasiliano procede secondo tabella di marcia, nella seconda metà di gennaio sarà a disposizione. E poi da qui a fine stagione arriverà pure per lui il rinnovo, un prolungamento che è anche un premio alla fedeltà dopo aver rifiutato il Bayern in estate: per Danilo è tempo di legarsi a vita alla Juve.