Juan Cuadrado è tornato anzitempo dalle gare con la sua nazionale in quanto squalificato per la gara contro il Venezuela. Stando a quanto riporta SkySport il terzino colombiano avrebbe fatto rientro all'ombra della Mole già nella giornata di ieri. Oggi pomeriggio Cuadrado sarà già alla Continassa per svolgere il primo allenamento con Massimiliano Allegri in vista della sfida all'Inter.