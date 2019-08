Aaron Ramsey non è stato convocato per la prima partita contro il Parma e molto probabilmente lo stesso accadrà il prossimo fine settimana quando la Juventus ospiterà il Napoli all'Allianz Stadium. Secondo quanto riporta Tuttosport, il gallese tornerà a disposizione nella partita di Firenze, dopo la pausa per le nazionali. A proposito, Ryan Giggs ha convocato il centrocampista bianconero per le prossime due partite della nazionale contro Azerbaigian e Bielorussia.