Era in programma oggi ma non si svolgerà l'incontro con gli agenti di Mattia De Sciglio. Come riporta Goal la Juventus inizierà a discutere delle questioni relative ai rinnovi contrattuali dei suoi giocatori a partire dalla prossima settimana. Tra i giocatori in scadenza Juan Cuadrado, Mattia De Sciglio e Federico Bernardeschi.