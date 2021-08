Dopo le meraviglie viste con l'Udinese, Paulo Dybala è pronto a iscrivere ancora più profondamente il suo nome nella storia della Juventus. Questo scrive Calciomercato.com circa il suo rinnovo contrattuale: "La distanza tra domanda e offerta c'era ancora dopo l'ultimo incontro, euro più euro meno ballano ancora un paio di milioni: 10 bonus inclusi per la Juve e pure qualcosina in meno, 10 più due di bonus (almeno) per la Joya che punta sempre allo status di numero uno della rosa.appuntamento che forse non sarà già decisivo ma che dovrebbe in ogni caso vedere nuovi preziosi passi avanti."