Un passo alla volta, verso il pieno recupero. Un passo alla volta, il riscatto definitivo dalla Fiorentina e uno sguardo al futuro. Federico Chiesa procede il suo cammino riabilitativo, dopo l'operazione al ginocchio. Ora che il suo futuro è legato a doppio filo a quello della Juventus, la voglia di tornare in campo accresce, così come quella dei tifosi di rivederlo. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, questo momento potrebbe arrivare già in estate, quando la Juve si presenterà ai blocchi di partenza della stagione.