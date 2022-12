Dal sito ufficiale​I bianconeri osserveranno tre giorni di riposo in concomitanza delle festività natalizie e si ritroveranno alla Continassa martedì 27 dicembre per preparare l’ultima amichevole in programma prima della ripresa della Serie A, quella contro lo Standard Liegi che si giocherà venerdì 30 dicembre alle ore 14:30 sempre all’Allianz Stadium, ma questa volta a porte aperte per chiudere il 2022 insieme.