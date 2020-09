5









Gonzalo Higuain non ha ancora lasciato la Juventus, ma è ufficialmente fuori dal progetto. E ora quando si parla del mercato della Juventus si fanno solo i nomi di centravanti. In pole position c'è la situazione di Luis Suarez. Conosciamo bene la situazione: accordo già trovato col giocatore (10 milioni all'anno di stipendio per tre stagoni) ma lui deve liberarsi dal Barcellona, con cui è legato da un contratto fino al 2021 con opzione per il 2022. Ed è quello il nodo cruciale: il club catalano, come conferma oggi As, non vuole dargli la buonuscita che chiede lui, quei circa 15 milioni di euro che costituiscono il compenso che gli sarebbe dovuto nell'ultimo anno di contratto. Mentre il passaporto comunitario pare sia un problema relativo, più di tempistiche burocratiche che altro.



DA DOMANI... - Come riporta oggi Sky Sport, la svolta potrebbe arrivare non certo oggi, ma in settimana. Il Barcellona è infatti impaziente di chiudere il mercato in uscita per intraprendere in via definitiva quello in entrata (Memphis Depay del Lione in questo senso ha superato nelle quotazioni l'interista Lautaro Martinez). La questione Suareza potrebbe quindi accelerare a partire da domani, con la Juve pronta a offrire al Barça una cifra poco più che simbolica di indennizzo fisso e una più cospicua somma in bonus legati alle future performance del Pistolero in bianconero. I TEMPI STRINGONO - Nel frattempo, resta in attesa Edin Dzeko. Il bosniaco resterà a Roma finché non si sbloccherà la trattativa per prendere Arkadiusz Milik (ballano 10 milioni di differenza tra l'offerta romanista e le richieste del Napoli). Ma a rendere ancora più complicato l'affare c'è la volontà di Dzeko di non cambiare squadra a campionato già iniziato: per questo, se è vero che il mercato chiuderà il 5 ottobre, per provare a portare a Torino l'attaccante giallorosso il margine si riduce a meno di due settimane.



LE ALTERNATIVE - Gli altri due candidati sono Alvaro Morata ed Edinson Cavani. Per l'ex bianconero, oggi all'Atletico Madrid, come spiega Calciomercato.com si potrebbe convincere il club colchonero con un'offerta che prevederebbe Douglas Costa più cash. Mentre il Matador si è svincolato in estate dal Paris Saint-Germain quindi sarebbe una soluzione "comoda" in quanto si dovrebbe trattare soltanto col giocatore.