L’esclusione rumorosa dai convocati contro la Sampdoria non fa altro che confermare la possibilità di un suo addio. Luca Pellegrini si muove a passi spediti via dalla Juventus, in direzione Genoa. Il ds rossoblù Faggiano sta accelerando per portare a conclusione l’ennesimo affare di mercato condotto su quest’asse, tanto è vero che è previsto un summit per stringere definitivamente. Come riporta Calciomercato.com, domani è in programma un vertice tra la dirigenza del Grifone e l’agente Mino Raiola: si lavora alla soluzione del prestito, con la Juventus che ne manterrebbe il controllo del cartellino.