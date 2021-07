La Juventus mercoledì si è radunata alla Continassa per intraprendere il ritiro estivo agli ordini di Massimiliano Allegri. Un ritiro che non prevede viaggi in località di montagna, ma una permanenza a Torino, nel quartier generale della squadra bianconera nella periferia del capoluogo piemontese.E la settimana prossima sarà quella in cui inizieranno ad aggregarsi al gruppo i nazionali che sono ancora in vacanza dopo Europei e Copa America.