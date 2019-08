Il mercato della Juve si è arenato sulle cessioni. In questi ultimi giorni di trattative, Fabio Paratici sta cercando di cedere almeno cinque elementi di troppo in rosa, impresa non facile anche perché il dirigente bianconero ci sta provando da qualche settimana. Come riporta Il Corriere dello Sport il mercato della Juve si è arenato dopo il mancato scambio tra Romelu Lukaku e Paulo Dybala. Il no dell'argentino allo United ha complicato i piani della Juve che ora si trova con tanti esuberi e poco tempo per piazzarli.