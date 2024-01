Vasilije Adzic è tornato al Buducnost Podgorica dopo la breve visita a Torino. Nessuna preoccupazione però, da febbraio ogni giorno potrebbe essere buono per rivedere a Torino il giocatore per formalizzare il trasferimento operativo dal 1° luglio. Adzic terminerà la stagione in patria, dopo aver compiuto 18 anni (il 12 maggio) potrà essere acquistato con la Juve che occuperà con lui uno slot da extracomunitario della prossima stagione. A fare la differenza la ferrea volontà del giocatore e il suo entourage di sposare il progetto bianconero che ora sembra l'ideale per un giovane talento in rampa di lancio