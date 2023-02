Venerdì, test decisivo. Anche per Leonardo Bonucci. Che ormai ha smaltito l'infiammazione che lo ha costretto allo stop tra dicembre, gennaio e questo inizio di febbraio. Poi di mezzo c'è stata anche un'influenza che ha ritardato il suo rientro in gruppo. Così in casa Juve si valuterà venerdì se poterlo riaccogliere tra i giocatori disponibili o se rimandare l'appuntamento all'Europa League con il Nantes.