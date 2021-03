L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul futuro di Cristiano Ronaldo, ipotizzando il periodo in cui scioglierà le riserve sulla sua permanenza, o meno, alla Juventus: “In corso d’opera comunicherà le sue intenzioni al presidente Andrea Agnelli e al dg Fabio Paratici: non succederà a fine maggio, ma prima, perché il club condurrà un mercato direttamente proporzionale al destino del suo fuoriclasse. Risparmiare su 87 milioni e spiccioli (58 di ingaggio lordo più 29 di ammortamento) cambierebbe le cose, senza contare il fatto che finora le rispettive posizioni non siano cambiate: la Juve si terrebbe Ronaldo per l’ultima stagione prima della scadenza del contratto e il giocatore non sta smaniando dal desiderio di andarsene, anche se è del tutto naturale che i nove anni vissuti a Concha Espina non possano essere dimenticati da mister Champions”.