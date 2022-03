Dal sito ufficiale della Juve:



La vittoria sulla Salernitana ha segnato l'inizio della seconda pausa ufficiale per le Nazionali del 2022 per la Juventus.

La Serie A è in pausa per far posto alle partite decisive delle qualificazioni ai Mondiali, e come sempre sono tante le convocazioni dalle fila dei bianconeri. Alla Continassa, invece, Massimiliano Allegri non ha intenzione di mollare e lavorerà con i giocatori non impegnati nelle rispettive Nazionali per preparare le basi per il prossimo appuntamento, il Derby d'Italia.

La 31^ giornata di Serie A, infatti, vede la Juventus ospitare l'Inter all'Allianz Stadium. Prima di concentrarsi sulla resa dei conti con i nerazzurri, però, un paio di giorni di meritato riposo in quanto gli allenamenti riprenderanno giovedì 24 marzo.