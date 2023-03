Massimilianodopo l'allenamento di oggi ha concesso ai bianconeri tre giorni di riposo e torneranno ad allenarsi martedì nel pomeriggio in vista della gara contro l'Hellas Verona in programma il 1 aprile. Questo il comunicato:RIPOSO- "La squadra usufruirà di tre giorni di riposo e tornerà ad allenarsi nel pomeriggio di martedì, mettendo nel mirino un mese di aprile denso di sfide e che sarà inaugurato da Juventus-Hellas Verona, in programma sabato 1° aprile alle ore 20:45 all’Allianz Stadium".