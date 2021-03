Ancora una manciata di minuti e la Juventus si sconterà contro lo Spezia, in palio tre punti importantissimi sia per la classifica che per il morale. Pirlo si affida ai propri uomini di fiducia, conosce le insidie della squadra di Italiano, in attesa che l’emergenza infortunati finisca in fretta. Come riporta Sky Sport, Cuadrado e Bonucci dovrebbero rientrare per il big match contro la Lazio. Due recuperi fondamentali per carisma e leadership, in una partita di cartello come quella contro i biancocelesti.