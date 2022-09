Dopo lo stop rimediato nei giorni precedenti, il probelma alla gamba per Adrien Rabiot sembra essere rientrato. Stando a quanto riportato da Sky Sport infatti, il francese ha solamente avvertito un fastidio causato dalla botta ricevuta, ma le sue condizioni non preoccupano Massimiliano Allegri. Rabiot sarà infatti a disposizione per la prima di Champions contro gli ex del Psg.