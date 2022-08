Dopo la scelta, la rincorsa al tornare in campo. Da ieri è ufficialmente cominciato il periodo di recupero e riabilitazione di Paul. Sul ritorno in campo, dice calciomercato.com: " E se non dovessero esserci intoppi, calendario alla mano, il ritorno in campo potrebbe arrivare entro la metà di settembre, quindi prima della prima sosta, quindi in tempo per dare una mano alla prima o alla seconda giornata di Champions e almeno in un match di campionato".