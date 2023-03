Sembrano non cessare mai i problemi che vedono coinvolto Paul, costretto a fermarsi nuovamente dopo aver disputato appena 35 minuti, divisi in due partite, dopo il suo rientro dal lungo infortunio che gli aveva fatto saltare tutta la prima parte di stagione e anche qualcosa in più. I nuovi esami, infatti, non promettono nulla di buono e il quadro che si sta delinendo potrebbe lasciare il franceseabbondante. In merito alle sue condizioni è intervenuto anche Massimiliano Allegri, che ha parlato così nella conferenza stampa odierna: 'Quando sta bene sarà a disposizione, credo che difficilmente ci sarà dopo la sosta. Ci vorrà un po' più di tempo'.- Servirà ancora altro tempo dunque, semmai quello in cui è stato assente fino ad ora non fosse bastato. Tempo al momento indefinito, ma che proietta un suo. Impossibile vederlo in campo nel big match di domani con l'Inter, così come per la gara contro il Verona del 1 aprile e per l'andata della semifinale di Coppa Italia, sempre contro i nerazzurri e in programma per il 4 aprile. C'è qualche chance in più di riaverlo nella lista dei convocati per la trasferta di Roma contro la Lazio di Sarri l'8 aprile prossimo. L'obiettivo concreto, invece, è quello di riaverlo totalmente a disposizione per la prima delle due gare contro lo, dove ci si giocherà buona parte della stagione.