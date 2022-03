Niente da fare per Bonucci. Come già preannunciato ieri, il difensore non potrà essere tra i convocati per la sfida di domani contro il Villarreal, i suoi problemi fisici non lo consentono ancora. Secondo La Gazzetta dello Sport, il vice capitano punta a tornare a disposizione per la partita con la Salernitana, in programma domenica. L'infermeria, comunque, sembra destinata a svuotarsi presto: subito dopo la sosta, infatti, dovrebbe rientrare anche Zakaria, lasciando così ai box - salvo ulteriori defezioni - solo i lungodegenti McKennie e Chiesa, con la Juve praticamente al completo per gli eventuali quarti di Champions previsti tra 5 e 13 aprile.