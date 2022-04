In conferenza stampa, impegnato a presentare la gara tra Cagliari e Juventus di domani, Massimiliano Allegri ha parlato del rientro di Weston McKennie, e delle speranze di rivederlo in campo nel finale di stagione: "In questo momento, cammina ma è ancora in ritardo. Da qui ad un mese, per i primi di maggio, speriamo di riaverlo, mancherebbero ancora 4-5 partite".