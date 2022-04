28









Quanto è mancato Federico Chiesa a questa Juventus. Nella seconda parte di stagione, la presenza dell'esterno avrebbe potuto fare la differenza, anche in ottica scudetto. Non è andata così e, adesso, Chiesa è impegnato in un percorso di recupero che, secondo quanto riporta Gazzetta, lo vedrebbe tornare in gruppo a settembre, in campo da ottobre. Il tutto, chiaramente, è condizionato dagli esami a cui il calciatore si sottoporrà, per monitorare il recupero fisico.