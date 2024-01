Stando a Gazzetta.it, si potrebbe concretizzare nel prossimo fine settimana il trasferimento all'di Moise, prossimo a salutare lain prestito secco per poi tornarci a fine stagione. Non sembrano esserci più dubbi, dunque, sulla prossima squadra dell'attaccante classe 2000, nonostante ieri si parlasse di un inserimento del. Il club bianconero, da parte sua, non sembra intenzionato a rimpiazzarlo, benché le condizioni fisiche di Federico Chiesa continuino a destare qualche preoccupazione. Sempre viva, però, l'ipotesi di un ritorno di Federico Bernardeschi.