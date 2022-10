Tra le situazioni incerte in ottica della prossima stagione, c'è anche quella che riguardaIl centrocampista dellaha il contratto in scadenza a giugno 2023 e al momento le due parti non hanno aperto nuovi colloqui. Secondo Tuttosport, c'è una data nella quale si potrebbe decidere il suo futuro e quindi l'eventuale permanenza in bianconero. Ovvero la fine del mondiale; da quel momento, la società parlerà con l'agente e madre del francese per capire se ci sono le condizioni tecniche e soprattutto economiche per trovare un'intesa.