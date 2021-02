Cristiano Ronaldo gioca sempre. Anche domani in Coppa Italia, niente riposo. La Gazzetta dello Sport approfondisce: “Pirlo non può farne a meno e non si sognerebbe mai di gestirlo come gli altri. In questo periodo denso di sfide delicate il tecnico sta dosando le energie del gruppo, facendo riposare a turno tutti i big. Tra Samp, Inter e Roma è toccato quasi a tutti, tranne che a Cristiano, che ha rifiatato nei quarti di Coppa Italia contro la Spal e adesso farà tutta una tirata fino a Porto-Juventus (andata degli ottavi di Champions) del 17 febbraio. Contro il Crotone magari Pirlo riuscirà a convincerlo a fermarsi, ma solo se prima CR7 avrà centrato la finale di Coppa Italia e avrà spinto la Juventus ancora un po’ più in alto nella classifica di A”.