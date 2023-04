Come racconta il Corriere dello Sport, serve ancora un po’ di pazienza ma all’orizzonte si rivede anche la figura di. "Da mercoledì sarà sempre più con la squadra e farà lavori specifici per migliorare la condizione fisica. Stesso discorso per Bonucci, che da domani inizierà ad allenarsi con il gruppo". Per entrambi si guarda ai due impegni con Lazio, sabato alla viglia di Pasqua, e Sporting Lisbona, andata dei quarti di Europa League giovedì 13 , per poter rientrare tra i convocati. Con un’avvertenza: come insegna la storia di questa stagione, in particolare per il francese, si valuteranno di giorno in giorno i progressi.