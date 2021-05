Dal sito ufficiale della Juventus: "Domani sarà già giorno di vigilia e alle ore 12.00 Mister Andrea Pirlo risponderà in conferenza stampa alle domande dei giornalisti collegati e invitati da remoto. A seguire il gruppo si ritroverà al Training Center per una nuova sessione di allenamento prima della partenza per Reggio Emilia. Come di consueto, la conferenza stampa sarà trasmessa in diretta streaming su Juventus TV". Si prospetta una conferenza stampa particolarmente calda, viste le voci che si sono rincorse oggi e vista l'importanza che ricopre la gara contro il Sassuolo.