La Juventus ha messo nel mirino l'attaccante della Roma Nicolò Zaniolo. Tuttavia come riporta Il Messaggero la Roma non vorrebbe decidere ora il futuro del suo talento classe 1999 ma prima la società giallorossa vorrebbe raggiungere gli obiettivi fissati per questa stagione. Soltanto al termine trattare un'eventuale cessione del suo gioiellino.