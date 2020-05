Alla Continassa sono ripresi gli allenamenti individuali, portati avanti "a​ piccoli gruppi e con mantenimento delle distanze". Ancora non riprendono quelli di squadra, non accadrà neanche domani quando alla Continassa si rivedranno Sami Khedira e Blaise Matuidi. Gli allenamenti collettivi inizieranno solo nei prossimi giorni, probabilmente dopo il rientro in gruppo dei tre brasiliani Alex Sandro, Danilo e Douglas Costa che torneranno alla Continassa nella giornata di venerdì. Poi mancheranno solo Higuain e Rabiot.