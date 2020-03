1









Vanno avanti i controlli sui calciatori della Juventus una settimana dopo che Daniele Rugani è risultato positivo al tampone, assieme alla fidanzata. Secondo Il Corriere dello Sport, i tamponi sugli altri calciatori della Juventus dovrebbero essere terminati nella giornata di oggi. La società darà comunicazioni ufficiali solo in caso di positività al tampone, come accaduto con lo stesso Rugani e con Blaise Matuidi, anche lui positivo al test come comunicato ieri dal club bianconero.