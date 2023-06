Il conto alla rovescia è iniziato, la Juve attende una risposta da Adrien Rabiot entro la fine della prossima settimana. Difficile, non impossibile: anche per questo i bianconeri stanno lavorando senza affondare sul sostituto. La proposta di un altro anno (o un anno con opzione per il secondo) alle attuali condizioni economiche (7 milioni netti più bonus) è ancora valida e in fase di valutazione. Lo riporta calciomercato.com.