Nella giornata di oggi laha pubblicato una relazione finanziaria in cui si evidenziano anche i retroscena legati al casoche vede Barcellona, Juventus e Real Madrid ancora impegnati in un'udienza. Di seguito il comunicato:È in corso un procedimento presso la Corte di giustizia dell’Unione Europea per valutare se UEFA e FIFA costituiscano un monopolio nell’industria del calcio. Lo sport viene considerato un settore speciale da parte dei trattati dell’Unione Europea, ma i legislatori non hanno mai definito il significato di questa specificità. L‘ultima volta in cui la massima corte europea si è pronunciata sul calcio europeo è stato in occasione della sentenza Bosman la quale ha rivoluzionato la nostra industry per quanto riguarda i trasferimenti dei calciatori tra club europei.