Lae Paulstarebbero pensando di dirsi addio in anticipo. L'edizione odierna de La Repubblica però ha fatto il punto su quanto costerebbe alle casse bianconere un addio anticipato con il centrocampista francese. Notizia che al momento sembra non trovare conferma proprio per via dei costi. Dopo un solo anno verrebbero infatti meno i benefici del Decreto Crescita, con il club bianconero che dovrebbe pagare