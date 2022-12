Continua l'incertezza legata al ritorno in campo di Paul Pogba. Il francese è ancora alle prese con la riabilitazione e non è tornato a correre sul campo come ha detto lo stesso Allegri. Secondo la Gazzetta dello Sport, il 27 dicembre Pogba proverà a testare il suo ginocchio. Sarà un giorno importante per capire le sue reali condizioni.