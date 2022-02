Tengono botta in casa Juventus le questioni legate ai rinnovi di contratto. Tra tutte quella più discusse è la situazione legata al rinnovo di contratto di Paulo Dybala, il contratto della Joya infatti è in scadenza a fine stagione. Come riferisce Sportmediaset i giorni dopo il CdA che si svolgerà tra il 23 e il 25 febbraio saranno quello giusti per sedersi a trattare i rinnovi dei bianconeri in scadenza di contratto e fare finalmente chiarezza sul futuro del numero 10 della Juventus.