Giornata di allenamento per la Juve, in vista della sfida di venerdì contro il Lecce. Bentancur, Bonucci, de Ligt, Dybala e Ronaldo hanno usufruito di una giornata di riposo, mentre Gonzalo Higuain ha svolto l'intera sessione in gruppo.



COSA SUCCEDE CON CHIELLINI - Chiellini ha svolto un lavoro individuale, come da programma che lo porterà ad unirsi al gruppo a partire dalla settimana prossima.