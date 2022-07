Vacanze finite, o quasi. Lunedì alla Continassa la Juve si ritroverà per il primo raduno con i calciatori in fase di recupero dagli infortuni o che non sono stati impegnati con le rispettive Nazionali nel mese di giugno, mentre gli altri compagni arriveranno il 10 luglio per le visite mediche e l'inizio degli allenamenti. Tra di loroi primi due colpi dal mercato, super obiettivi di mercato ormai prossimi ad essere ufficializzati. Lo riporta cm.com.