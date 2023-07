Come vi avevamo anticipato QUI , é tutto fatto tra Alfonso, figlio di Paolo, e laper il rinnovo. Il momento della firma sarà martedì 18 luglio, per lui un accordo triennale. Accordo raggiunto e messo in cassaforte, ma fino all'ultimo il difensore classe 2007 é stato nelle mire del. Dal Brasile ricche offerte, ma il calciatore ha deciso di proseguire la sua storia in bianconero. Comincerà la stagione tra le fila dell'Under 17 della Juventus.