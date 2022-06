Cosa ne sarà del futuro di Demiral? Oggi scade l'ultimo termine per l'Atalanta per far valere l'opzione di riscatto per 21 milioni di euro. Secondo quanto riporta Sky Sport, la Dea deciderà in serata se acquistare il centrale o lasciarlo alla Juventus che, da parte sua, potrebbe usarlo come pedina di scambio sul mercato.