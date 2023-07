Come raccontato da Calciomercato.com, se il vero giorno x doveva essere venerdì 30 giugno, com'è stato, per arrivare alla risoluzione del contratto con il Napoli, quello di martedì 3 luglio è destinato a essere quello del vero arrivo di. Primo ingresso ufficiale alla Continassa, poi si procederà ai passaggi formali delle firme e magari degli annunci. Rimandati di qualche giorno proprio per una questione definita di “etichetta” all'interno della società bianconera, considerando il rumore e le difficoltà legati all'uscita di scena di Giuntoli dal Napoli.