La situazione infortuni in casa Juve non sembra migliorare affatto. All'infermeria del J Medical si è infatti aggiunto anche Leo Paredes che, resterà fuori per circa 20 giorni. L'argentino salterà così le gare contro Benfica, Lecce, Psg, Inter e Verona, con il suo rientro in campo che è previsto per la gara casalinga contro la Lazio di Maurizio Sarri.