Come racconta Gazzetta, come acquisto a centrocampo Milinkovic sarebbe perfetto per tanti motivi: interpretazione del ruolo nelle due fasi, fisicità, tempi di inserimento, qualità tecniche in impostazione, stacco aereo. "Con le rotazioni dei centrocampisti la Juve sarebbe anche più imprevedibile per gli avversari", sottolinea il quotidiano. Che aggiunge: pure Rodrigo De Paul, con caratteristiche (soprattutto fisiche) diverse, sarebbe un profilo perfetto, ma su di lui pare si sia già mossa l’Inter.