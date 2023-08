La Juventus sta attivamente lavorando per ridurre la dimensione della sua rosa e per offrire opportunità ai numerosi giovani che hanno completato il loro percorso di formazione nella squadra riserve e ora meritano un'opportunità in una categoria superiore. Dopo aver finalizzato il trasferimento di Aké all'Udinese, è il momento di occuparsi di, che si sta trasferendo al Genoa. La Juventus sta cercando di ottenere un obbligo di riscatto per il giocatore, ma le condizioni precise che attiveranno questa opzione devono ancora essere definite. Tuttavia, si sta lavorando per chiarire questi dettagli.