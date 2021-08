Dal sito ufficiale della"Bianconeri, torna la Serie A! Nella stagione 2021/22 la Juve inizierà il suo cammino in campionato fuori casa, sul campo dell’Udinese. La trasferta in Friuli, in programma domani 22 agosto alle ore 18.30, vedrà i bianconeri scendere in campo con la terza maglia presentata proprio giovedì 19 e già indossata in occasione dell’amichevole in famiglia al JTC contro l’Under 23.".